Конкурс на трамвай до Петергофа провалился: придется повторить

Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Властям Санкт-Петербурга придется объявить новый конкурс на реализацию проекта скоростной трамвайной линии от станции метро «Кировский завод» до Петергофа. Предложенные ранее Смольным условия государственно-частного партнерства в этом проекте по разным причинам не устроили представителей частного бизнеса, которые отозвали свои заявки или подали их слишком поздно.

«По результатам проведения конкурсных процедур конкурс признан несостоявшимся. Конкурсные заявки должны были быть поданы до 13 часов 28 сентября 2018 года, это условие не было выполнено», — констатировали 3 октября в городском комитете по инвестициям.

Заявки подали пять компаний, но к участию в конкурсе были допущены четыре компании: ООО «Проектно-инвестиционная компания А», ООО «АКК» и ООО «Трамвайная компания Северной столицы», ООО «АйСиЭй ЛТ».

Однако затем три компании по разным причинам отозвали свои заявки, а одна опоздала со сроком подачи, и ее предложение уже не могло рассматриваться по итогам конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе проекта скоростная трамвайная линия должна дойти от «Кировского завода» до жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Протяженность участка составит 6 км. Еще через четыре года участок протяженностью 14,2 километра соединит «Балтийскую жемчужину» с Петергофом.

Проект планируется реализовать на концессионных условиях за счет собственных и привлеченных средств инвестора. Срок действия соглашения — 30 лет. Общая стоимость проекта — 14,4 млрд рублей.

«Мы планируем объявить новый конкурс на данную трамвайную линию. При этом будут внесены изменения в квалификационные требования к участникам конкурса таким образом, чтобы позволить большему количеству инвесторов сделать свои предложения на ранее предложенных городом условиях», — прокомментировала ситуацию глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк.

В Смольном считают, что появление частной трамвайной сети на юго-западе города станет важным фактором социально-экономического развития и повышения привлекательности Санкт-Петербурга.

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Добавим, что три из упомянутых выше компаний намерены участвовать или уже участвуют в других проектах создания скоростных трамвайных линий в Петербурге: строительстве линии от железнодорожной станции Сосновая Поляна в город Красное Село, линии по маршруту станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка, а также сети частного трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе Петербурга.

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