Москва, 29 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Росавиация ввела запрет на выполнение международных рейсов авиакомпанией «Якутия» после выявленных нарушений в деятельности перевозчика, сообщает 29 октября пресс-служба ведомства.

«Основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения, в числе которых — недостоверные сведения о выполнении директив лётной годности на самолёте Boeing 737 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания, неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей и другое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что компании запрещено осуществлять полёты на международных воздушных линиях начиная с 5 ноября. Ограничения будут действуют вплоть до устранения всех выявленных нарушений.

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Напомним, в середине октября стало известно, что Росавиация рассматривает вопрос об ограничении действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия» после инцидента с пассажирским авиалайнером Sukhoi Superjet-100, который 10 октября выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска.

В федеральном агентстве сочли, что инцидент стал следствием того, что в «Якутии» нарушалась максимальная продолжительность полётных смен экипажей, не соблюдались установленные сроки техобслуживания воздушных судов и замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, а также фальсифицировалась производственно-техническая документация.

После этого в авиакомпании произошла смена руководства. Генеральный директор Ольга Фёдорова была уволена с поста, а на её место назначен создатель нескольких российских лоукостеров, несколько месяцев возглавлявший авиакомпанию «Нордавиа» Владимир Горбунов.

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