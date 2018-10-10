Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия»

Москва, , 22:34 — REGNUM Росавиация рассматривает вопрос о внесении ограничений в действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Якутия» после инцидента с пассажирским авиалайнером Sukhoi Superjet-100. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, ранее в текущем году Росавиацией в ходе проверок деятельности авиаперевозчика уже были выявлены существенные нарушения требований воздушного законодательства.

В частности, по данным ведомства, было зафиксировано нарушение авиакомпанией максимальной продолжительности полётных смен экипажей, невыполнение техобслуживания воздушных судов в установленные сроки, нарушение сроков замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсификация производственно-технической документации.

Подчёркивается, что по результатам этих проверок делались заключения о том, что система управления безопасностью полётов авиакомпании «не в полной мере соответствует установленным требованиям», а руководство авиаперевозчика «не способно принимать эффективные меры по устранению недостатков».

«В настоящее время Росавиацией рассматривается вопрос о внесении ограничений в действие сертификата эксплуатанта АО «Авиакомпания «Якутия» в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил», — говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября самолёт SSJ-100 авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ, выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. При этом у самолёта повредились шасси. На борту воздушного судна находились 91 пассажир и пять членов экпипажа. Четверым пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.

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