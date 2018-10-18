Якутия просит Росавиацию не приостанавливать работу авиакомпании региона

Якутск, , 07:14 — REGNUM Руководство Якутии ведёт переговоры с Росавиацией, их цель — предоставить республиканской авиакомпании 90 дней на устранение замечаний прежде, чем предпринимать в отношении неё какие-то санкции. Об этих действиях проинформировал министр транспорта региона Александр Тарасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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"Мы просим смягчить меры, чтобы могли сами разобраться и принять решения, которые бы дали нам возможность нормально работать», — заявил он.

По словам Тарасова, ограничение действия сертификата эксплуатанта АК «Якутия» может привести к полной приостановке её работы, либо к прекращению полётов по программе ETOPS.

«В этом случае в Москву мы будем летать с промежуточной посадкой, что естественно увеличит расходы», — отметил министр транспорта республики.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной ограничения сертификата эксплуатанта АК «Якутия» может стать инцидент с самолётом «Суперджет», который 10 сентября выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. По мнению федерального агентства воздушного транспорта, к ЧП привело то, что АК «Якутия» нарушала максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполняла техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, не соблюдала сроки замены деталей самолётов с ограниченным ресурсом, фальсифицировала производственно-техническую документацию.

После инцидента директор авиакомпании Ольга Фёдорова была уволена. На её место назначен создатель нескольких российских лоукостеров, несколько месяцев возглавлявший авиакомпанию «Нордавиа» Павел Горбунов.

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