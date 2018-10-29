Краснодар, 29 октября, 2018, 11:49 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пострадавшим от подтоплений, вызванных ливневыми дождями, местные власти окажут материальную помощь. Списки людей, которые могут претендовать на финансовую поддержку от государства, содержат фамилии более 2,4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС 29 октября.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900–1903

Читайте также: Число пострадавших при наводнении на Кубани выросло до 300 человек

Так, единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей из резервного фонда будет направлена 16 180 пострадавшим. Выплаты по частичной утрате имущества в размере 50 тыс. рублей получат 458 человек, ещё 342 человека, которые полностью утратили своё имущество, получат по 100 тыс. рублей. В общей сложности выплаты составят 73,9 млн рублей.

Ранее по теме: Выплаты пострадавшим при наводнении на Кубани начнут с 27 октября

Добавим, что по результатам работы 217 оценочных комиссий пострадавшими было признано 2365 домовладений, в которых проживает 5379 человек.

Напомним, ливневые дожди обрушились на Краснодарский край 24 октября. За несколько дней выпало 330 мм осадков. Удар стихии пришёлся на Туапсинский и Апшеронский районы, а также город-курорт Сочи. В 29 населённых пунктах оказались подтоплены более 2,3 тыс. жилых домов, повреждено два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Без энергоснабжения остались 20 населенных пунктов, а также в 20 населенных пунктах нарушено водоснабжение. На сегодня свет вернулся в дома жителей 14 населённых пунктов, пострадавших от разгула непогоды, в 11 восстановлено водоснабжение.