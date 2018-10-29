Число пострадавших при наводнении на Кубани выросло до 300 человек

Туапсе, Краснодарский край, , 09:23 — REGNUM Более 300 человек пострадали в результате наводнения и сходе селей в Краснодарском крае по данным на 29 октября. Таковы данные оперативного штаба по ликвидации ЧС.

«По уточненным данным, после проливных дождей и схода селей пострадали 303 человека», — цитирует свой источник РИА Новости.

В больницах находятся 14 человек, 289 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. По данным на 28 октября в больницах находились 12 человек, 125 получали лечение амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи погибли шесть человек. СКР возбудил уголовные дела. Отметим, что после наводнения, в результате которого было подтоплено 2365 жилых домов, в местах временного размещения на 29 октября остаются 109 человек.