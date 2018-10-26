Выплаты пострадавшим при наводнении на Кубани начнут с 27 октября

Туапсинский район, Краснодарский край, , 16:22 — REGNUM Выплаты пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае начнут производить с 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

В первую очередь будет выплачена единовременная финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости.

«При частичной утрате имущества первой необходимости сумма составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате — 100 тысяч на члена семьи. Также предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего, находившегося в зоне ЧС», — прокомментировал министр труда и социального развития региона Константин Федоренко.

Единовременное пособие в связи с получением тяжкого вреда или вреда средней тяжести здоровью в результате чрезвычайной ситуации составит 400 тысяч рублей, при получении легкого вреда здоровью — 200 тысяч рублей. Родным погибших выплатят миллион рублей.

В регионе началось обследование территорий, попавших в зону ЧС. Оперативные пункты по приему заявлений от граждан работают в круглосуточном режиме. Адреса пунктов здесь.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ливневых дождей в Краснодарском крае 24−25 октября погибли шесть человек, одна женщина числится пропавшей без вести. Подтоплено более 2,3 тыс. домовладений. Ранее глава региона заявил, что на компенсации за подтопленное жилье выделен миллиард рублей, при этом он отметил необходимость принять закон, который бы обязывал страховать жилье в районах с паводковыми рисками.