Москва, 29 октября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Сегодня, 29 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 95-й годовщиной провозглашения Турецкой Республики. Путин отметил, что Россия и Турция успешно развивают конструктивное сотрудничество на всех направлениях. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, публикованной на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Также, по мнению президента РФ, очень важно, что Россия и Турция эффективно взаимодействуют в решении актуальных вопросов в интересах народов двух стран и стран Европы.

В поздравительной телеграмме отмечается, «основы дружественных, добрососедских отношений между двумя государствами были заложены ещё в первые годы существования Турецкой Республики».

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2018 года в турецком городе Стамбул прошел саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры Российской Федерации, Германии, Франции и Турции. Встреча лидеров государств продлилась около трех часов.

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