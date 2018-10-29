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Меркель поставили в вину «дружелюбие» к Путину и Эрдогану

Политика

На протокольном снимке канцлер взяла за руки глав России и Турции

Меркель поставили в вину «дружелюбие» к Путину и Эрдогану
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ангела Меркель и Владимир Путин

Берлин, 29 октября 2018, 04:58 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель проявила чрезмерное дружелюбие к «авторитарным» президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану во время саммита в Стамбуле. Об этом говорится в статье журналиста Джулиана Репке в немецком ежедневнике Bild.

Автор обратил внимание на протокольный снимок, на котором Меркель стоит между Путиным и Эрдоганом и держит их за руки. Репке задается вопросом, вправе ли канцлер проявлять «столь дружелюбное» отношение к «авторитарным» лидерам.

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Издание цитирует немецкого политика Кансу Оздемир, которая признается, что испытывает тошноту, глядя на прикосновение Меркель к «кровавой руке» Эрдогана.

Представитель Свободной демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Михаил Тюрер заявил, что канцлер утеряла «внешнеполитический компас».

Как сообщало ИА REGNUM, четырехсторонний саммит о сирийском урегулировании состоялся в Стамбуле 27 октября. Меркель заинтересовалась верхней одеждой Путина и по-русски спросила, не надето ли на нём «сибирское пальто».

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