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В Стамбуле завершился саммит по Сирии

Политика

27 октября глава РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул

В Стамбуле завершился саммит по Сирии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Участники саммита по Сирии. Турция

Стамбул, Турция, 27 октября 2018, 20:25 — REGNUM  В турецком городе Стамбул прошел саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры Российской Федерации, Германии, Франции и Турции. Об этом сообщает в субботу, 27 октября, пресс-служба Кремля.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, мерам по продвижению процесса политического урегулирования», — говорится в сообщении.

Встреча лидеров государств продлилась около трех часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября глава РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия в саммите по ситуации в Сирии.

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Война в Сирии
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