Париж, 29 октября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала «чертовски хорошей новостью» результаты выборов в ландтаг немецкой федеральной земли Гессен. Она прокомментировала их на своей странице в Twitter 29 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пьедестал

«Вечера выборов следуют друг за другом и похожи на [канцлера ФРГ] Ангелу Меркель: непрерывное падение… [Президент Франции] Эммануэль Макрон может компульсивно оскорблять всю Европу, его союзников все меньше и меньше, они все слабее и слабее. И это чертовски хорошая новость!» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Гессене партия Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» сохранила лидирующую позицию, но показала худший с 1966 года результат, набрав всего 27% голосов.

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