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Лидерство Ангелы Меркель в партии ХДС оказалось под вопросом

Политика

На закрытом заседании партия решит судьбу своего действующего председателя

Лидерство Ангелы Меркель в партии ХДС оказалось под вопросом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 29 октября 2018, 07:53 — REGNUM  После потери популярности партии «Христианско-социальный союз» (ХДС), и в частности слабых результатов на выборах в ландтаг Гессена, внутри партии встал вопрос: должна ли канцлер Германии Ангела Меркель и дальше оставаться ее председателем, передает немецкий телеканал N-TV 29 октября.

Согласно информации из кругов партии, вопрос председательства Меркель будет обсуждаться на закрытом заседании руководства партии 4 ноября. В партии и ранее звучали призывы к смене лидера, но Ангела Меркель отклоняла их и в сентябре объявила о своем очередном участии в декабрьских выборах председателя партии.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в ландтаг Гессена партия ХДС заняла первое место, набрав 27% голосов, однако потеряла 11,3% избирателей в сравнении с итогами выборов 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги выборов в Гессене: это оплеуха для Ангелы Меркель — СМИ

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Политическая жизнь Германии
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