Итоги выборов в Гессене: это оплеуха для Ангелы Меркель — СМИ

Висбаден, Германия, , 07:27 — REGNUM Партии немецкой правящей коалиции победили на выборах в ландтаг в федеральной земле Гессен 29 октября, однако понесли серьезные потери относительно результатов выборов 2013 года. Австрийская газета Kronen Zeitung назвала итоги выборов «оплеухой для федерального канцлера Ангелы Меркель».

Как сообщает правительство Гессена, партия Меркель ХДС набрала 27% голосов — на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах. Второе место поделили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 19,8% голосов, потерявшая 10,9%, и «Зеленые», прибавившие 8,7% избирателей в сравнении с выборами 2013 года.

За ними расположились «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13,1% (+9%), Свободно-демократическая партия Германии с 7,5% (+2,5%) и «Левые» с 6,3% (+1,1). Таким образом, в парламент Гессена войдут шесть партий.

Для стоящей у власти с 1999 года ХДС это худший результат за последние более чем 50 лет. СДПГ показала свой минимальный результат за всю историю выборов в Гессене.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Баварии 14 октября наблюдалась подобная картина: партии правящей коалиции растеряли около 10% избирателей, а в максимальном выигрыше оказались «Зеленые» и впервые участвовавшая в баварских выборах АдГ.

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