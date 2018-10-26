Краснодар, 26 октября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту гибели двух человек в результате неблагоприятных погодных условий, сообщает 26 октября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, 24 октября в результате сильных осадков в Туапсинском районе погибла 71-летняя женщина, ее тело было обнаружено у своего частного дома в селе Кривенковском. Позже в этом же селе в затопленной водой квартире на 1-м этаже было обнаружено тело 81-летнего мужчины.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы их смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде», — говорится в сообщении.

Читайте также: Трагедия Крымска ничему не научила власти Краснодарского края

Также стало известно о безвестном исчезновении в Туапсе 67-летней женщины, которая упала в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Кроме того, следователи выехали по сообщению об обнаружении тел трех человек в станице Кабардинской и тела мужчины в городе Хадыженске.

Напомним, 24−25 октября из-за сильных ливней в Краснодарском крае оказались затоплены территории в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Затоплено более 2,3 тыс. домовладений. В настоящее время известно о гибели шести человек, одна женщина числится пропавшей без вести, еще не менее 13 человек пострадали. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также: Наводнение в Туапсе и в Сочи: трансляция ИА REGNUM