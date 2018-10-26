Трагедия Крымска ничему не научила власти Краснодарского края

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Власти Краснодарского края и службы МЧС, похоже, не извлекли необходимых уроков из трагедии в Крымске в 2012 году, когда погибли более 170 человек и был нанесен огромный материальный ущерб. Об этом свидетельствует ситуация с наводнением в Туапсе и подтоплением других населенных пунктов региона, разворачивающаяся в эти дни и уже приведшая к жертвам. Такое мнение ИА REGNUM высказал петербургский политолог и журналист Юрий Светов.

Он напомнил, что после трагедии в Крымске много говорилось о том, что будут сделаны необходимые выводы и приняты меры для недопущения подобных случаев впредь. «Слова были произнесены, но дела показывают, что уроков не извлечено», — считает Юрий Светов.

По его словам, развитие событий на Кубани, как и мартовская трагедия в Кемерово, еще раз доказывает, что при предыдущем главе МЧС Владимире Пучкове «спасательное» ведомство работало неблагополучно, происходило бесконечное переформатирование должностей и полномочий, а содержательные вопросы были упущены. «Новый министр пока еще не дошел до выстраивания надлежащей системы на местах», — предположил Светов.

Однако основные претензии за то, что стихия вновь привела к человеческим жертвам, следует адресовать властям Краснодарского края.

«Они прекрасно знают, что такого рода стихийные бедствия повторяются регулярно. Я был в июле в Сочи и лично наблюдал, как после дождя затопило шоссе в районе вокзала из-за недостатка водостоков ливневой канализации, пострадали десятки машин. И эти истории повторяются раз за разом… Нас вёз таксист и говорил: «Что должно еще случиться, чтобы до властей наконец дошло, что надо делать?»

История с пострадавшими городами в Краснодарском крае говорит о том, что региональная власть в этом, да и во многих других регионах, погружена в вопросы, которые к жизни людей и ее качеству отношения имеют мало».

Политолог обратил внимание, что законодательные органы власти крупнейших российских регионов, таких как Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, заняты поисками того, где еще можно «закрутить гайки» и «заткнуть людям рот».

«Направьте свою энергию на тех, кто допускает неконтролируемое развитие событий в результате стихийных бедствий! Это же гибель людей и огромный материальный ущерб! Теперь то, что должно было идти на развитие экономики, придется тратить на восстановление разрушенного», — возмущен собеседник ИА REGNUM.

Говоря о состоянии города Сочи, который в последние годы воспринимается как «третья столица» России, Юрий Светов отметил, что большие положительные изменения в этом Сочи хорошо видны, но на этом фоне еще острее воспринимается нынешняя ситуация.

«Такое чувство, что вот, провели Олимпиаду, всё построили, и дальше можно уже почивать на лаврах… Не случайно сейчас в коррупционный скандал в Сочи вовлечены вице-мэры, главный архитектор, директор водоканала — то есть те люди, которые как раз должны заниматься развитием города, думать, предупреждать подобные сегодняшним чрезвычайные ситуации».

«Мозги у определенной части нашей региональной власти не нацелены вперед. Им всё кажется, что развитие идет линейно, а это не так — и отсюда вот эти проколы», — резюмировал Юрий Светов.