Йошкар-Ола, 25 октября, 2018, 22:25 — ИА Регнум. Республика Марий Эл — национальный регион, и местное население критически относится к затоплению земель, исконно принадлежащих марийцам, которое может произойти в случае подъема уровня воды в Чебоксарском водохранилище. Власти республики полностью эту позицию поддерживают. Об этом заявил глава республики Александр Евстифеев в ходе Открытого межрегионального форума прокуратур Приволжского федерального округа и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

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Глава Марий Эл по проблеме Чебоксарской ГЭС высказался решительно против подъема НПУ (нормального подпорного уровня) водохранилища на 68 отметку. Он отметил, что ни одного положительного последствия для республики в случае завершения строительства на повышенной отметке не ожидается.

«Снизит ли это тарифы на электроэнергию? Нет, не снизит. Это связано с теми экономическими отношениями, которые сложились и предусмотрены законом. Итак, тарифы снижены не будут, поэтому для республики экономической выгоды нет. Что касается экологической проблемы, ничего полезного для республики в этом мы не усматриваем. Трех районов коснется затопление — это 15 населенных пунктов, которые будут либо полностью, либо частично затоплены. Кроме того, это мы понимаем, животный мир. Здесь тоже нет решения», — прокомментировал Евстифеев.

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Также он добавил, что социологические исследования в районах предполагаемого подтопления проводились неоднократно.

«100% населения, а было опрошено 10 тыс. человек, — все они высказались категорически против, чтобы отметка 63 поменялась на отметку 68. Позиция правительства Республики Марий Эл по этому вопросу полностью совпадает с позицией населения», — заключил глава республики.

Напомним, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трех субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. Строительство Чебоксарской ГЭС стартовало в 1967 году, а пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке — 63 метра. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году.

Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъем уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий. Противостояние продолжается не менее десятка лет.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос подъема уровня воды в Чебоксарском водохранилище на 68 отметку при завершении строительства Чебоксарской ГЭС вновь появился в информационной повестке в связи с подготовкой Аналитическим центром при правительстве РФ «Доклада о результатах проекта «Выполнение технико-экономической оценки варианта завершения строительства Чебоксарской ГЭС на отметку НПУ 63,0 метра». В документе отмечается, что повышение отметки позволит увеличить среднюю многолетнюю выработку электроэнергии на Чебоксарской ГЭС и в целом на каскаде, снабдить дополнительной водой существующие оросительные каналы и снизит долю мелководья, что приведет к улучшению самоочищающей способности водоема.

Сохранение же отметки 63 метра продолжит процесс засоления почв, а рост доли мелководья ухудшит качество воды.

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Причем авторы доклады подсчитали, что сохранение существующей отметки потребует 238,3 млрд рублей субсидий из федерального бюджета, а повышение до 68 метров — только 136,6 млрд рублей.

1 октября в Москве состоялось совещание под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, посвященное проблеме Чебоксарской ГЭС. Известно, что во встрече приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он, как оперативно раструбили местные СМИ, продолжает линию предыдущего губернатора Валерия Шанцева и не поддерживает подъем водохранилища. Однако никакого официального комментария властей на эту тему не было.

Евстифеев также присутствовал на том совещании, и тут же его пресс-служба распространила информацию, что глава Марий Эл считает подъем до 68-й отметки недопустимым. По данным министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл, размер вреда окружающей среде республики в случае завершения строительства Чебоксарской ГЭС на повышенной отметке оценивается в 689 млрд рублей.

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В зоне подтопления окажутся жители трех районов республики и возникнет необходимость переселения. Речь идет о 480 домовладениях в 15 населенных пунктах Юринского, Горномарийского и Килемарского районов региона.

При этом Нижегородские власти позднее заявили о начале в 2019 году строительства низконапорного гидроузла.

«Это единственный вариант возобновления судоходства Волге на отрезке Городец — Нижний Новгород», — говорил Никитин.

Гидроэнергетики совместно с властями Чувашии отстаивают 68 отметку, подчеркивая, что предлагаемый нижегородскими властями альтернативный проект в виде строительства низконапорной плотины «поможет в решении только одной проблемы — судового хода, и то лишь на небольшой период времени».

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