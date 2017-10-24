Глава Чувашии рассказал о своей позиции по проблеме Чебоксарской ГЭС

Чебоксары, , 16:04 — REGNUM «Окончательного решения», будет ли поднят уровень Чебоксарского водохранилища до 68 отметки, пока нет. В Чувашии позиция по данному вопросу не изменилась: в республике выступают за завершение строительства Чебоксарской ГЭС и поднятие уровня воды в водохранилище. Об этом заявил на пресс-конференции сегодня, 24 октября, глава Чувашии Михаил Игнатьев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Комментируя принимаемые федеральным правительством меры по оздоровлению Волги, в рамках которого из схемы территориального планирования в области федерального транспорта был исключён «альтернативный проект — реконструкция Чебоксарского гидроузла», Михаил Игнатьев отметил, что «на сегодняшний день оценивается», как изменится экологическая ситуация на Волге и как это повлияет на работу инженерных сооружений при 63-й отметке Чебоксарского водохранилища. Но в целом проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС это не касается.

«Сегодня окончательного решения нет (поднимать уровень водохранилища или нет, ИА REGNUM). Потому что по стоимости не меньше средств, скорее всего, надо будет выделить, чтобы обеспечить безопасность инженерных сооружений, решить вопросы экологии», — отметил глава Чувашии.

В продолжение темы он отметил, что «несколько раз приезжал» в Чувашию руководитель Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Вениамин Селифанов:

«Он сторонник того, чтобы поднимать (уровень Чебоксарского водохранилища, ИА REGNUM). Поэтому всё это сейчас находится в комплексной оценке. Одни говорят, что нужно поднимать. Мы тоже говорим, что нужно поднимать, мы занимаем эту позицию. Другие говорят, что не нужно поднимать в связи с тем, что нет финансовых средств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долгострой стал яблоком раздора между регионами Поволжья: Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки (68 метров), аргументируя это обмелением реки, узким транспортным коридором и угрозой экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область выступают против повышения уровня водохранилища из-за затопления территорий. Последние годы нижегородский экс-губернатор Валерий Шанцев лоббировал строительство низконапорного гидроузла с мостовым переходом в районе Городца.

Масло подлило распоряжение правительства (подписано в августе 2017 года Дмитрием Медведевым) о внесении изменений в схему территориального планирования России в области федерального транспорта. Согласно документу, предполагается строительство нижегородского гидроузла «пропускной способностью не менее 25 млн тонн в год», который должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году. При этом из территориальной схемы исключён «альтернативный проект — реконструкция Чебоксарского гидроузла (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск) в целях поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров в рамках строительства Чебоксарской ГЭС на р.

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