Москва, 25 октября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В России планируется ужесточить наказание для автомобилистов, которые скрылись с места дорожно-транспортной аварии, с места ДТП, повлекшей тяжкие последствия. Соответствующие проекты законов были одобрены на сегодняшнем заседании правительства РФ. Об этом сообщается на сайте высшего исполнительного органа госвласти 25 октября.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Авария

Читайте также: Сбежавших с места ДТП водителей могут приравнять к пьяным лихачам

«Административная ответственность должна наступать только в том случае, если водитель уехал с места ДТП, где не было жертв. Это, напомню, ведёт к лишению прав или к административному аресту. Во всех прочих случаях предполагается применение более строгой ответственности, то есть уголовной», — подчеркнул председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что в этих случаях невозможно точно установить, был водитель в состоянии опьянения или нет. Поэтому, согласно действующим нормам УК, «его автоматически считают трезвым, что позволяет уйти от более сурового наказания».

Законопроект принят и одобрен для внесения в Госдуму РФ.

Также в сюжете: В РФ стало проще вернуть права после лишения за пьяную езду

Как сообщало ИА REGNUM, текст законопроекта, который правительство РФ готовится внести на рассмотрение в Госдуму РФ, был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в июле 2018 года. Согласно документу, автомобилистов, скрывающихся с места аварии, предлагается привлекать к уголовной ответственности так же, как и пьяных лихачей.