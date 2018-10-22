В РФ стало проще вернуть права после лишения за пьяную езду

Москва, , 11:59 — REGNUM Правительство России упростило процесс возврата водительских прав, отнятых за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД). передает 22 октября телеканал «Звезда».

Облегчение возврата прав на управление транспортным средством по истечении срока ограничения коснётся тех водителей, кто был уличен в нетрезвом вождении, выезде на полосу встречного движения или значительном превышении допустимой скорости движения.

По сведениям ГИБДД РФ, водители, осужденные за «пьяные» дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими, смогут вернуть права после проверки подлинности медицинских документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября вступили в силу новые нормы возврата водительского удостоверения после лишения.

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