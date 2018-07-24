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Сбежавших с места ДТП водителей могут приравнять к пьяным лихачам

Политика

Автомобилистов, скрывающихся с места аварии, предлагается привлекать к уголовной ответственности

Москва, 24 июля 2018, 12:30 — REGNUM  Меры наказания для водителей транспортных средств, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), могут ужесточить в Российской Федерации. Это следует из текста законопроекта, который вносится правительством РФ на рассмотрение в Госдуму РФ.

Согласно документу, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, автомобилистов, скрывающихся с места аварии, предлагается привлекать к уголовной ответственности так же, как и пьяных лихачей.

«Абзац первый части второй (четвертой, шестой) статьи 264 УК РФ после слов «в состоянии опьянения» дополнить словами «или скрывшимся с места его совершения», — говорится в документе.

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