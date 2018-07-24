Сбежавших с места ДТП водителей могут приравнять к пьяным лихачам

Москва, , 12:30 — REGNUM Меры наказания для водителей транспортных средств, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), могут ужесточить в Российской Федерации. Это следует из текста законопроекта, который вносится правительством РФ на рассмотрение в Госдуму РФ.

Согласно документу, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, автомобилистов, скрывающихся с места аварии, предлагается привлекать к уголовной ответственности так же, как и пьяных лихачей.

«Абзац первый части второй (четвертой, шестой) статьи 264 УК РФ после слов «в состоянии опьянения» дополнить словами «или скрывшимся с места его совершения», — говорится в документе.

Читайте также: Российские водители стали меньше платить за нарушения ПДД