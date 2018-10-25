Магадан, 25 октября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Прежде чем менять название главного аэропорта Магаданской области, его строения необходимо привести в нормальное состояние, которое бы обеспечивало безопасность пассажиров. Такое заявление сделал заведующий кафедрой промышленного и гражданского строительства СВГУ, ведущий научный сотрудник Северо-Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН, кандидат технических наук, доцент Владимир Власов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергин В. А Аэропорт Магадана

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«Аэропорт построили в зоне с не самыми благоприятными геокриологическими условиями и свойствами грунтов, которые ни в подготовительный период строительства, ни позднее углубленно не изучались. В результате этого аэропорт испытывает постоянные трудности с деформациями покрытия взлетно-посадочной полосы и инженерных сооружений, в том числе здания аэровокзала», — рассказал Власов газете «Колымский тракт».

В частности, вдоль одной из несущих стен пассажирского терминала проходит огромная трещина, замазывание которой не устраняет проблему — здание в любой момент может стать аварийным. По словам Владимира Власова, причиной того, что один из корпусов аэровокзала разрушается, является неправильная установка свай — одна из них опирается на вечную мерзлоту, состояние которой изменчиво. При этом учёный не исключает, что эта свая может быть не единственной неправильно установленной.

«Постепенно мерзлота стала оттаивать, сваи — «играть», а здание — деформироваться», — объяснил Владимир Власов, отметив, что аналогичные процессы изменения мерзлоты происходят и под вторым корпусом аэровокзала.

«Ситуацию спасает удерживающий жёсткий каркас из металлоконструкций, но, как известно, даже металл имеет свойство уставать, — опасается Владимир Власов. — Аэропорт «Магадан» — единственные воздушные ворота, связывающие Колыму с Большой землей. Бесспорно, он имеет стратегическое значение федерального уровня. Таким образом, мне видится, что в комфортной и безопасной для людей эксплуатации здания аэровокзала в первую очередь должны быть заинтересованы региональные органы государственной власти и глава территории, ну и, конечно, собственник и руководство аэропорта».

В связи с плачевным состояние зданий аэропорта учёный считает странным столь пристальное внимание к изменению его названия и выражает надежду, что важность проблемы разрушения корпусов аэровокзала будет оценена в должной мере, а за этим, в свою очередь, последуют конкретные действия со стороны органов власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области по-прежнему воспринимают идею присвоения имени региональному аэропорту скорее негативно, нежели с поддержкой. Претенденты на то, чтобы дополнить название воздушных ворот Колымы, большинство не устраивают. Жители региона считают странным и то, что проголосовать против изменения имени аэропорта «Сокол» в Магадане нельзя — разрешается только предложить свой вариант. Колымчане акцентируют внимание на том, что вообще не видят причин для того, чтобы менять что-то в и без того звучном имени воздушных ворот области. При этом сторонниками переименования никакой внятной аргументации для этого не предлагается, подчёркивают люди.