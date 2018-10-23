Москва, 23 октября, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Производство бюджетного седана Nissan Almera прекращено на главном конвейере «АвтоВАЗа» в Тольятти с 17 октября. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники.

James Harland Выхлопная труба Nissan Almera

По данным издания, последним стало черное транспортное средство в предмаксимальной комплектации Comfort Plus, стоимость которого составляет 762 тыс. рублей.

В представительстве Nissan в России подтвердили информацию об окончательном прекращении сборки Almera.

«Да, это факт, — заявил директор по связям с общественностью компании Роман Скольский. — Производство (Nissan Almera) завершено».

Отметим, что всего в Тольятти с 2013 года было собрано 138 тыс. автомобилей данной модели.

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