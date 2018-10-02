Версия Nissan Qashqai для ЕС получила два новых турбомотора

Брюссель, , 09:32 — REGNUM Версия компакт-кроссовера Nissan Qashqai для ЕС получит новый турбированный двигатель объёмом 1,3 л, который устанавливается на такие автомобили как Mercedes-Benz А-class и Renault Kadjar. Об этом 1 октября сообщил портал Autorating.

Покупателям будут доступны две версии этого силового агрегата. 130-сильный мотор будет поставлятсья с механической коробкой, а в паре с 160-сильной версией будет идти семиступенчатая роботизированная КП.

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Напомним, в сентябре ИА REGNUM сообщило о том, что Nissan Qashqai в августе 2018 года вошел в топ-3 самых популярных в ЕС легковых автомобилей. Также он стал лидером в модельном рейтинге сегмента SUV.

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