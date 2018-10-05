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Nissan выразил беспокойство ситуацией в Британии после Brexit

Экономика

Японский автопроизводитель Nissan высказал свое мнение по поводу Брекзита и о том, как это повлияет на Великобританию

Токио, 5 октября 2018, 18:30 — REGNUM  Японский автопроизводитель Nissan, как одна из компаний с самыми крупными инвестициями в британскую экономику, оценил возможную ситуацию в Британии после Брекзита. Производитель отметил, что ЕС и Британия должны достичь соглашения о будущих торговых отношениях, в которых торговля будет взаимовыгодной и Брэкзит будет более «сбалансированным».

По сообщению японской новостной газеты «Кёдо Цусин», в случае срыва сделки между Соединенным Королевством и ЕС, автопроизводители обеспокоены, что могут быть задержки в портах и на автомагистралях. Из-за этого может замедлиться доставка деталей и готовых автомобилей, что повлечет за собой сбои в производственной цепочке и дополнительные затраты.

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Зарубежная хроника
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