Nissan выразил беспокойство ситуацией в Британии после Brexit

Токио, , 18:30 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan, как одна из компаний с самыми крупными инвестициями в британскую экономику, оценил возможную ситуацию в Британии после Брекзита. Производитель отметил, что ЕС и Британия должны достичь соглашения о будущих торговых отношениях, в которых торговля будет взаимовыгодной и Брэкзит будет более «сбалансированным».

По сообщению японской новостной газеты «Кёдо Цусин», в случае срыва сделки между Соединенным Королевством и ЕС, автопроизводители обеспокоены, что могут быть задержки в портах и на автомагистралях. Из-за этого может замедлиться доставка деталей и готовых автомобилей, что повлечет за собой сбои в производственной цепочке и дополнительные затраты.