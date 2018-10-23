Якутск, 23 октября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В сложившихся условиях добывающим российскую нефть компаниям продавать топливо на экспорт выгоднее, чем обеспечивать им внутренний рынок. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин, комментируя опасения Счётной палаты РФ, что повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года станет причиной резкого роста цены на бензин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

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«Мне кажутся не совсем здоровыми с медицинской точки зрения действия правительства России по повышению акцизов на топливо с одновременной декларируемой борьбой с инфляцией, с падением доходов населения, — отметил Эрнст Берёзкин. — Этот шаг направлен однозначно на изъятие средств населения в пользу крупного капитала, испытывающего недостаток средств на «черную икру» в условиях международных санкций. Все понимают, что через стоимость бензина и дизельного топлива удобнее всего залазить в карманы всех жителей страны. Несостоятельны и оправдания на счёт отставания цен на ГСМ от цен на мировых рынках. Мы с вами не европейскую, американскую и уже даже не китайскую зарплату и пенсию получаем. Да и с нашими расстояниями, с нашим климатом, с неразвитостью общественного транспорта у населения, у компаний любого вида хозяйствования расходы на топливо заведомо выше, чем в других странах».

Эксперт напомнил, что для Якутии проблема высоких цен на бензин стоит особенно остро на фоне того, что зимой «глушить» автомобили в республике вообще нельзя на фоне низких температур и машины «едят» топливо круглосуточно. Эрнст Берёзкин полагает, что рост цен на топливо после повышения акцизов с 1 января 2019 года превысит 20%. Причиной его эксперт называет не только действия правительства, но и заинтересованность нефтяных компаний продавать свой товар на экспорт.

«Продавать на экспорт им интереснее, чем обеспечивать внутренний рынок, — объяснил эксперт. — А с 1 января 2019 года этот интерес будет «подогрет» ещё и налоговым манёвром — снижением таможенных пошлин на нефть и увеличением НДПИ. Таким образом, два фактора (не забываем о повышении НДС) накладываются на повышение акцизов и приведут к значительному росту цен на ГСМ в стране».

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Эрнст Берёзкин особо подчеркнул, что повышение цен на топливо происходило во втором полугодии 2018 года и при решении правительства России о снижении акцизов.

«Нефтяные компании в своих коммерческих интересах руководствовались только ростом цены нефти на мировом рынке и снижением курса рубля. Гадать о мировых ценах на нефть, о поведении рубля в условиях новых санкций, обещанных США в ноябре, дело неблагодарное. Но общий тренд на ослабление российской валюты в краткосрочном периоде уже воспринят рынком. И у нефтяных компаний будет больше заинтересованности продавать сырьё на экспорт», — предполагает экс-министр финансов Якутии.

Он считает необходимым в сложившейся ситуации регулирование государством цен на ГСМ. Кроме того, по мнению Эрнста Берёзкина, руководство страны должно ввести квоты для нефтяных компаний, обязывающие обеспечить загрузку нефтеперерабатывающих заводов с целью производства топлива для внутренних нужд страны.

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«У нас самая огромная армия фискалов и силовиков во всем мире, пусть работают над контролем, а не над разгоном молодежи на митингах и преследованием «самозанятых» безработных», — констатировал Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, акцизы на топливо в России с 1 января 2019 года планируется увеличить в 1,5 раза. В Счётной палате РФ полагают, что такие перемены могут привести к резкому скачку цен на бензин.

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов отметил, что цена на топливо зависит от внешних факторов и правительство республики не обладает в этом вопросе всей полнотой влияния.

«Не всё в наших силах. Те вещи, которые мы регулируем, те сферы, в которых происходит субсидирование тарифов, мы будем продолжать их делать. Будем продолжать обеспечивать бесперебойное снабжение топливом. Особенно под нашим вниманием находятся труднодоступные районы, ну и вместе смотреть, как мы дальше можем эту ситуацию решать», — пояснил председатель правительства.