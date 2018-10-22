Мелилья, Испания, 22 октября, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Около 300 уроженцев стран субсахарского региона предприняли попытку штурма испанской границы на севере Африки, передает телеканал N-TV со ссылкой на представительство правительства Испании в Мелилье.

Ongayo Мелилья. Стена, построенная для защиты от нелегальных иммигрантов из Марокко

Штурм начался утром 21 октября. Двум сотням нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Европейского союза (ЕС), после чего они направились в местный центр приема беженцев. При штурме 19 человек были ранены, один человек скончался от остановки сердца.

Испания имеет два анклава на севере Африки — это Сеута и Мелилья, окруженные Марокко и Средиземным морем. Нелегальные мигранты периодически устраивают массовые штурмы с целью попасть в ЕС. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года нелегалы впервые применили самодельное оружие при штурме.

По данным испанской газеты El País, штурмы организует мафия, которая за деньги снабжает желающих попасть в Европу информацией об уязвимых местах на границе и назначает дату штурма.

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