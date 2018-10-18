Красноярск, 18 октября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Красноярский край выражает соболезнования жителям Крыма в связи с произошедшей трагедией в Керчи. Сегодня, 18 сентября, губернатор края Александр Усс направил телеграмму главе Крыма Сергею Аксенову.

Огюст Тульмуш. Утешение (фрагмент). Около 1870

«Жители Красноярского края разделяют с крымчанами боль утрат и желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы готовы оказать любую необходимую помощь», — говорится в телеграмме.

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По словам Усса, произошедшее в Керчи — это большое горе.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошла стрельба, также сработало взрывное устройство. Погибли, по последним данным, 20 человек, несколько десятков пострадали. В Крыму объявлен трёхдневный траур. Подозреваемый в атаке — 18-летний учащийся колледжа. Его также нашли мёртвым.

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