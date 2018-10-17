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Глава Крыма рассказал, где взял оружие «керченский стрелок»

Происшествия

Помповое ружье было приобретено им на законных основаниях

Глава Крыма рассказал, где взял оружие «керченский стрелок»
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Керчь, Крым, 17 октября 2018, 23:08 — REGNUM  Преступник, устроивший массовое убийство в здании колледжа в Керчи, приобрел помповое ружье, из которого расстрелял людей, на законных основаниях, сообщил 17 октября журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

«Ружье было зарегистрировано как положено, находилось на законных основаниях. С этим тоже будем разбираться», — цитирует слова Аксенова агентство Интерфакс.

По информации агентства, глава республики пообещал, что от родных и близких погибших и раненых следствие ничего скрывать не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керчи были убиты 19 человек, еще 53 получили ранения. Массовое убийство устроил один из учащихся Керченского политехнического колледжа.

По данным медиков, 12 человек из числа раненых остаются в тяжелом состоянии.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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