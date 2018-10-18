Стамбул, Турция, 18 октября, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Обыск резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль Утейби завершен, 18 октября сообщает Reuters.

Farhan Турецкие полицейские

Уточняется, что следственные действия по делу об исчезновении и возможном убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги проводили турецкие правоохранители. Обыск должен был начаться еще сутки назад, но его отложили из-за отсутствия саудовских представителей.

Напомним, аль Утейби покинул Турцию после исчезновения Хашогги, который, по предварительной версии, был убит 2 октября группой соотечественников. Поступили сообщения о пытках и расчленении Хашогги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 октября саудовские власти отправили аль Утейби в отставку. В расследовании «дела Хашогги» участвуют турецкие правоохранители при содействии представителей Саудовской Аравии.

Американская сторона намерена помогать расследованию. Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что запросил у Эр-Рияда доказательства непричастности королевской семьи к «делу Хашогги».

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