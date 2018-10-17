Трамп «надеется», что саудовские монархи непричастны к смерти Хашогги

Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп надеется получить от Саудовской Аравии доказательства непричастности королевской семьи к исчезновению и вероятной гибели журналиста Джамала Хашогги, 17 октября передает агентство Reuters.

«Мы запросили их (доказательства), если они существуют… Я пока не уверен, что они существуют, но это возможно», — заявил Трамп журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, исчезновение саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги в Стамбуле привело к резкому кризису в отношениях между США и Саудовской Аравией.

Турецкие СМИ заявляют, что Хашогги пытали, убили и расчленили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Расследование гибели журналиста ведется на высшем уровне Саудовской Аравией и Турцией.

Госсекретарь США Майк Помпео уже 16 и 17 октября провел переговоры по «делу Хашогги» с королем Салманом и принцем Мохаммедом в Эр-Рияде, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.