Осмотр резиденции саудовского генконсула в Турции отложен

Анкара, , 05:00 — REGNUM Турецкая полиция отложила осмотр резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль Утейби, сообщает Reuters.

Уточняется, что осмотр приостановлен из-за отсутствия представителей Саудовской Аравии, которые не смогли приехать на следственные мероприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за расследованием исчезновения следят в Вашингтоне. CNN передал, что Хашоггии убили и расчленили в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным источников телекомпании, к его убийству имеют отношение 15 саудитов, одновременно с журналистом находившиеся в дипведомстве в день его исчезновения (2 октября 2018 г.).

Напомним, в СМИ появилась информация, что осмотр резиденции аль Утейби был начат. По другим сообщениям, саудовский генконсул покинул Турцию.

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