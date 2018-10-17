Киев, 17 октября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Вторым пилотом экипажа разбившегося в Винницкой области Украины истребителя Су-27 оказался военнослужащий Национальной гвардии США. Об этом сообщает 17 октября пресс-центр командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Американский летчик

«Вторым членом экипажа был военнослужащий ВВС Национальной гвардии Соединенных Штатов», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее сообщалось, что командиром экипажа истребителя, принадлежавшего 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области был начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко. Он тоже погиб в результате катастрофы.

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Как сообщало ИА REGNUM, на месте крушения самолета Су-27 в Винницкой области Украины работают сотрудники американского посольства вместе с сотрудниками военной прокуратуры.

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