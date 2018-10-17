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Дипломаты США работают на месте крушения Су-27 под Винницей

Происшествия

Самолет упал во время военных учений «Чистое небо — 2018»

Киев, 17 октября 2018, 10:58 — REGNUM  На месте крушения самолета Су-27УБ в Винницкой области Украины работают сотрудники американского посольства. Об этом 17 октября сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что представители американского посольства работают в районе падения самолета вместе с сотрудниками военной прокуратуры. Там же находятся сотрудники полиции, следственных органов и военные.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-27, принадлежавший ВВС Украины, упал в Винницкой области при выполнении полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018». Оба пилота погибли.

После катастрофы в Генштабе ВСУ сообщили, что один из пилотов был американским летчиком, но позже эти сведения были удалены. Представители ВВС США подтвердили, что при крушении погиб американский военный.

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Авиапроисшествия
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