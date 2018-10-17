Начальник авиации командования «Восток» погиб при крушении Су‐27 на Украине

Киев, , 09:26 — REGNUM Данные одного из двух пилотов, погибших в результате падения истребителя Су-27УБ в Винницкой области, обнародовала пресс-служба Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Крушение истребителя Су-27УБ в Винницкой области произошло во время выполнения учебно-боевого полета, — говорится в сообщении. — В результате авиационной катастрофы погибли двое пилотов».

По данным военного ведомства, на борту истребителя, принадлежавшего 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области, ниходился начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко (командир экипажа). Данные о втором пилоте воздушного судна пока не раскрываются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребитель Су-27 ВВС Украины потерпел крушение в ходе выполнения учебно-боевого полёта в Винницкой области 16 октября. ЧП произошло между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник.

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