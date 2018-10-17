Рухнувший на Украине Су-27 не ремонтировался более четверти века

Киев, , 10:26 — REGNUM Разбившийся в Винницкой области Украины во время выполнения учебно-боевого полёта истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области. Об этом сообщила пресс-служба ВВС вооружённых сил Украины.

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В военном ведомстве утверждают, что все самолёты, которые принимают участие в учениях. Находятся в исправном состоянии.

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«Авиационная техника, которая привлекается к обучению, отвечает всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры», — говорится в сообщении пресс-службы ВВС вооружённых сил Украины в Facebook.

При этом портал bmpd со ссылкой на авиационные архивы утверждает обратное. Как выяснилось, учебно-боевая машина Су-27 УБ, получившая бортовой номер 70, была построена в 1991 году. Затем самолёт поступил в 100-й отдельный истребительный авиаполк ВМФ СССР, базировавшийся на аэродроме Саки в Крыму. Через год он был передан Украине и зачислен в состав 831-й бригады истребительной авиации в Миргороде.

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ВВС США о крушении Су-27: «Военный США участвовал в этом инциденте»

В 2009 году самолёт законсервировали в связи с истечением ресурса, но в 2014-м вернули в строй. Ремонта при этом не проводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Су-27, принадлежавший ВВС Украины, потерпел крушение 16 октября в Винницкой области при выполнении полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018». В результате погибли два человека. Один из них — начальник авиации воздушного командования «Восток» вооружённых сил Украины полковник Иван Петренко.

Также украинская прокуратура сообщала, что второй погибший лётчик был военнослужащим национальной гвардии США, но затем удалила эту информацию. Пи этом в пресс-службе ВВС Соединённых Штатов сообщил, что на борту рухнувшего истребителя Су-27 ВВС Украины был американский пилот. При этом о состоянии пилота ВВС США в ведомстве не уточнили.

В настоящее время ведётся расследование ЧП.

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