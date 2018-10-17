Хабаровск, 17 октября, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Цены на перелёты с Дальнего Востока до Москвы и обратно не всем дальневосточникам теперь по карману. «Аэрофлот» остановил продажу льготных авиабилетов на Дальний Восток в связи с тем, что соответствующие субсидии из госбюджета закончились. Улететь с комфортом и без пересадок теперь намного дороже, а для многих жителей ДФО — вообще невозможно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

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Улететь в Москву из Хабаровска сегодня, 17 октября, и обратно 27 октября можно за 31 353 рубля. Перелёт с пересадкой в Пекине. Это — самая низкая цена. Такие билеты предлагает авиакомпания S7. Парк авиакомпании состоит из Airbus, Boeing, Emraer, всего 88 воздушных судов. Время в пути за указанную цену составит 15 часов 55 минут до Москвы. Обратный путь займет 16 часов 45 минут с пересадкой в Токио.

Если же дальневосточник захочет улететь прямым рейсом, без пересадок, чтобы быть в Москве всего через 7 часов 50 минут, ему придётся выложить сумму практически вдвое большую — 56 598 рублей — это уже самолётом авиакомпании «Аэрофлот». Как говорится — почувствуйте разницу.

Улететь в столицу России из столицы Сахалина Южно-Сахалинска будет ещё дороже.

Самый дешёвый билет обойдётся в 35 463 рубля. Это — с двумя пересадками — во Владивостоке и в Иркутске. Время в пути составит 29 часов 55 минут — до Москвы. Обратная дорога прямая, без пересадок, время в пути займет 8 часов 5 минут. Рейсы выполняют авиакомпании «Аврора», «Аэрофлот», «Нордавиа» и «Россия». Улететь совсем без пересадок в Москву житель Южно-Сахалинска не может — никаких таких беспересадочных полётов островитянам не предлагают. А вот за полёт с одной пересадкой придётся раскошелиться — 51 661 рубль, это самая низкая цена. Одна пересадка во Владивостоке, время в пути 20 часов 5 минут. Если хотите, пусть и с пересадкой, но совсем быстро, за 11 часов 10 минут быть в Москве, с короткой пересадкой в Хабаровске, выложить придётся 81 194 рубля.

Жителю Петропавловска-Камчатского вообще, наверное, лучше сидеть дома. Самый дешёвый перелёт в Москву и обратно на сегодняшний день эконом-классом обойдётся жителю столицы Камчатки в поистине грандиозную сумму — 74 514 рублей. Провести в пути камчатцу придётся более двух суток — 48 часов 45 минут. Обратно без пересадок — 8 часов 15 минут. Почему до Москвы нельзя лететь так же — вопрос. Три пересадки предстоят жителю полуострова на пути к Москве — Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург. Билетов без пересадок — нет, с одной пересадкой тоже нет. Улететь в столицу РФ с двумя пересадками — в Хабаровске и в Новосибирске — можно за 76 747 рублей. Время в пути составит чуть больше суток — 24 часа 35 минут. Обратно — тоже без пересадок, прямой рейс, время в пути 8 часов 15 минут.

Из столицы Амурской области Благовещенска улететь в Москву сегодня можно за 42 120 рублей. Это самая низкая цена. Беспересадочных рейсов нет. Указанная цена — за перелет с одной пересадкой в Иркутске. Время в пути туда — 26 часов 15 минут, обратно — 24 часа 35 минут.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября компания «Аэрофлот» остановила продажу льготных авиабилетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград в связи с тем, что соответствующие субсидии из госбюджета закончились. При этом продажа льготных авиабилетов прекращена не только на рейсы «Аэрофлота», но и на рейсы его дочерних компаний — «России» и «Авроры».

Транспортную недоступность дальневосточники называют одной из главных причин, по которой они вынуждены покидать родной регион. Во время «прямой линии» президента России Владимира Путина дальневосточники говорили, что они не чувствуют себя частью России, а у их детей «нет чувства Родины».

В ходе IV Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2018 года во Владивостоке, полпред президента Юрий Трутнев, отвечая на вопрос дальневосточного журналиста о поднятии уровня жизни в ДФО, заявил, что государство не будет заставлять население оставаться на Дальнем Востоке.

«Мы не будем заставлять вас оставаться на Дальнем Востоке. Уровень жизни ваш мы можем поднять только вместе с вами. Никаких шансов увеличить его в одностороннем порядке со стороны правительства РФ нет», — сказал полпред.

Каким образом дальневосточники могут помочь федеральным властям снизить цены на перелёты в центр страны, полпред не уточнил, равно как не объяснил, как они могут сделать приемлемыми цены на услуги ЖКХ, бензин, дизельное топливо и прочее. Пока же всё больше дальневосточников копят деньги на билет до Москвы в один конец — силой-то ведь пока никто в ДФО не держит.