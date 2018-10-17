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Субсидии иссякли. «Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым

Экономика

Компания «Аэрофлот» остановила продажу билетов по субсидируемым тарифам

Субсидии иссякли. «Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бумажный самолётик

Москва, 17 октября 2018, 01:11 — REGNUM  Программа продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам российской компании «Аэрофлот» прекращена, передает РБК.

Билетов по льготным ценам на Дальний Восток, в Калининград и в Крым больше нет, поскольку соответствующие субсидии из госбюджета закончились.

Уточняется, что прекращена продажа билетов по льготным тарифам не только на рейсы «Аэрофлота», но и его дочерних авиакомпаний — «России» и «Авроры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта в дальневосточных регионах начали продавать билеты по льготным ценам. Программа продажи билетов по субсидированным тарифам, реализуемая «Аэрофлотом», запоздала: она должна была начать работать с 1 марта, но ее отложили из-за заключения договора с Росавиацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Полетели: «Аэрофлот» открыл продажу льготных авиабилетов

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