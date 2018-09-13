Мы не намерены силой удерживать население на Дальнем Востоке — Трутнев

Владивосток, , 10:36 — REGNUM Государство не будет заставлять население Дальневосточного федерального округа (ДФО) оставаться на Дальнем Востоке, заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В ходе итоговой пресс-конференции по результатам ВЭФ Трутнев, отвечая на вопрос местного журналиста, подчеркнул, что вопрос поднятия уровня жизни на Дальнем Востоке относится к сфере совместных стараний российской власти и населения региона.

«Мы не будем заставлять вас оставаться на Дальнем Востоке. Уровень жизни ваш мы можем поднять только вместе (с вами). Никаких шансов увеличить его в одностороннем порядке со стороны правительства РФ нет», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Трутнев пообещал разобраться с вопросом особого статуса Дальнего Востока в рамках предлагаемой пенсионной реформы.

Читайте также: Трутнев обещал передать Путину пожелания жителей ДВ о пенсионной реформе