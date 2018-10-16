Магас, 16 октября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Стали известны итоги встречи делегатов митинга в Магасе с полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым, которая состоялась 16 октября. Стороны договорились провести 17 октября заседание комиссии Ингушетии по взаимодействию с органами государственной власти Чечни по вопросам определения границы между субъектами с участием членов оргкомитета. Председательствовать на заседании будет глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, сообщили ИА REGNUM 16 октября в его пресс-службе.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

Комиссия рассмотрит вопросы разработки и правоприменения ряда нормативных актов, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года. Со стороны участников протестного митинга будут присутствовать Ахмед Барахоев, Бейал Евлоев, Муса Мальсагов, Малсаг Ужахов, Ахмед Погоров, Барах Чемурзиев, Анжела Матиева и Висингирей Гагиев.

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Одновременно стала известна и реакция митингующих на договоренности о встрече участников митинга с главой Ингушетии, достигнутые на встрече с полпредом. По мнению одного из организаторов протестной акции — лидера ингушского «Яблока» Руслана Муцольгова —«переговоры делегации с полпредом президента в СКФО завершились ничем». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 8 октября участники митинга направляли своих делегатов к полпреду в первый раз. Во встрече участвовал также глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин. Как сообщила пресс-служба полпреда, были обсуждены вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

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