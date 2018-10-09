Участники митинга против границы с Чечней ищут помощи у президента

Магас, , 09:50 — REGNUM Митингующие против установления несправедливой, по их мнению, границы с Чечней выдвинули еще ряд обвинений нынешней власти Ингушетии. Позицию участников протестной акции изложили шесть делегатов митинга, которые встретились 8 октября с полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым и главой управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным.

Среди претензий, которые они предъявили, проблемы Пригородного района, высокая безработица и «запредельный уровень коррупции», написал на своей странице в Facebook ингушский активист Муса Абадиев. Он рассказал, что встреча с полпредом и представителем администрации Владимира Путина длилась пять часов и «прошла достаточно плодотворно», хотя в начале встречи чиновники «пытались надавить» на ингушскую делегацию.

Итогом встречи стало обещание представителей президента РФ подготовить и передать ему объективный доклад до конца текущей недели. По словам Абадиева, президенту через начальника управления внутренней политики было передано письмо, подписанное членами ингушской делегации.

Встречу полпреда президента РФ в СКФО Александа Матовникова и главы управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина с делегатами ингушского митинга подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства. В сообщении говорится, что «в режиме диалога обсуждены вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе». Каких-либо других подробностей о содержании разговора пресс-служба не привела.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «Кремль внимательно отслеживает ситуацию» в Ингушетии, где проходят митинги граждан, несогласных с переделом границы с Чечней. По словам Пескова, главное, чтобы все события проходили «в конституционном поле и в рамках законности».

Напомним, акция протеста в Ингушетии против передела границы с Чечней началась 4 октября. По мнению людей, вышедших на центральную площадь в Магасе, при подписании договора об административной границе между субъектами 26 сентября были значительно ущемлены права ингушской стороны.

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