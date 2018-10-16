Митингующие в Ингушетии отправили делегатов к полпреду президента в СКФО

Магас, , 09:43 — REGNUM Организаторы протестного митинга в Ингушетии по поводу границы с Чечней планируют сегодня, 16 октября, встретиться с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым.

Делегатами от участников митинга станут восемь человек, в том числе те, кто уже обсуждал с полпредом на прошлой встрече проблемы, которые волнуют митингующих, информирует Телеграмм-канал «Главком РИ».

Напомним, 8 октября Александр Матовников и глава управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин уже встречались с делегацией из Ингушетии. В разговоре также принимал участие спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Как сообщала, не приводя подробностей, пресс-служба полпреда, были обсуждены вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

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По итогам пятичасового разговора было принято решение о подготовке чиновниками для президента РФ объективного доклада о ситуации в Ингушетии, который должен был быть представлен до конца прошлой недели. Кроме того, через начальника управления внутренней политики Путину было передано письмо, подписанное членами ингушской делегации, о содержании которого ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг несогласных с решением главы Чечни и Ингушетии об установлении границы между субъектами проходит в Магасе с 4 октября. Он официально согласован с властями республики до 17 октября. Поводом к недовольству ряда жителей Ингушетии стало, несправедливое, по их мнению, разделение территорий, которое закрепили 4 октября своими законами парламенты обоих регионов.

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