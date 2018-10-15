Бразилиа, 15 октября, 2018, 22:44 — ИА Регнум. В ожидании второго тура президентских выборов в Бразилии журналист испанского издания El Pais встретился с кандидатом от левой Партии трудящихся Фернанду Хаддадом — соперником скандального ультраправого политика Жаира Болсонару. Сейчас перед Хаддадом и его сторонниками стоит практически невозможная задача — попытаться совершить кардинальный переворот в настроениях избирателей, ранее обеспечивших Болсонару победу в первом туре выборов со значительным отрывом (46% голосов против 29,2% у Хаддада).

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и нефть

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В начале интервью Фернанду Хаддад подчеркнул, что успех Болсонару — это следствие мирового экономического кризиса, начавшегося в 2008 году и спровоцировавшего и Брексит, и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. «Просто там — неонацизм, а здесь — неофашизм», — сказал представитель Партии трудящихся.

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Еще одним преимуществом своего соперника он назвал то, что Болсонару выглядит непричастным к действиям компрометировавших себя властей, поскольку 28 лет не был депутатом Конгресса.

Хаддад согласился с мнением европейских аналитиков, что демократия в Бразилии находится под угрозой, раз Жаир Болсонару позволяет себе открыто говорить, что при победе он распустит Национальный конгресс, что его дети никогда не женятся на потомках африканцев, так как «хорошо образованы», а представители ЛГБТ достойны презрения и место их — в куче мусора. Оппонента ультраправого политика удивляет, что прежние борцы за демократию в Бразилии выбирают нейтралитет в отношении человека, который демонстративно поддерживает диктатуру и пытки, а про одну из коллег сказал, что «не насилует ее, потому что она того не заслуживает».

Когда его спросили о вероятности военного переворота в случае победы Болсонару, Фернанду Хаддад заявил, что с такой фигурой во главе государства «может произойти что угодно».

Своих избирателей левый политик заверил, что не собирается допускать размещения американской военной базы в Бразилии или же объявлять войну Венесуэле. «США не волнует демократия в мире. Их интересует только нефть», — высказался Хаддад. Себя он называет не столько кандидатом от Партии трудящихся, сколько от демократии в целом. Он признает ошибки, допущенные его соратниками, и ответственность партии за сложившуюся в Бразилии тяжелую ситуацию, но призывает дать демократии еще один шанс.