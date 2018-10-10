МИД Испании: Британия сама себе пустила пулю в лоб

Мадрид, , 21:45 — REGNUM Сегодня, 10 октября, в каталонской газете La Vanguardia появилось подробное интервью с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем. Знаменитый политик, бывший председатель Европейского парламента, ответил на традиционные «неудобные» вопросы о мигрантах, об ультраправых настроениях в Европе, о Брексите и его сходстве с ситуацией в Каталонии.

На вопрос журналиста La Vanguardia, возможна ли согласованная миграционная политика в наши дни, когда между европейскими странами столько разногласий, Боррель заявил, что соглашение между европейцами само по себе стоит недорого: в решении проблемы должны принять непосредственное участие те страны, из которых бегут нелегальные мигранты, а также государства, ставшие для них транзитной зоной. Также министр указал на важность дифференцированного подхода к беженцам и экономическим мигрантам. Первой задачей он назвал предоставление убежища тем, кто в нем нуждается, второй — точную оценку того, насколько велика нужда европейского общества в иностранной рабочей силе. Всех тех, кого страны Европы принять не могут, Боррель призвал оперативно возвращать домой.

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Говоря о буме ультраправых движений в Европе, распространение которых представитель издания сравнил с вирусом, Жозеп Боррель отметил, что не стоит его переоценивать. По его мнению, Испания — одна из немногих стран, обладающих иммунитетом к подобного рода настроениям. В то же время он не стал отрицать, что в Британии, Италии и Германии крепки позиции ультраправых сил. Упомянул Боррель и недавний успех Жаира Болсонару в первом туре президентских выборов в Бразилии. «В политике сейчас господствуют эмоции, отчасти потому, что люди получают информацию, которая резонирует с их проблемами, однако не описывает действительность», — сказал министр иностранных дел Испании.

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Что касается Брексита, Жозеп Боррель назвал его примером того, как страна может «сама пустить себе пулю в лоб». По его мнению, сторонниками отделения Британии от Евросоюза движут те же мотивы, что и борцами за независимость Каталонии. «Брюссель нас грабит, так что, порвав с ним, мы будем иметь больше денег», — вот о чем думают проголосовавшие за Брексит, считает Боррель. А в действительности Британии придется трудно, уверен он, несмотря на наличие собственной валюты и на то, что она так и не стала частью Шенгенской зоны. И несопоставимо труднее будет Каталонии, если она продолжит упорствовать в своем желании отделиться от Испании: легкой дороги не будет. Идеализация Брексита, равно как и «Каталексита», — это «разновидность магического мышления», подчеркнул политик.

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Спросили Жозепа Борреля и о том, могли ли русские хакеры повлиять на политические процессы в Испании. На это министр ответил, что активность пользователей с территории России и Венесуэлы в испанском интернете действительно усилилась в год «каталонского кризиса», однако никаких обвинений против российского правительства выдвинуть нельзя ввиду «отсутствия доказательств».