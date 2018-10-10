El Pais: триумф Болсонару в Бразилии воодушевил ультраправые силы

Бразилиа, , 09:35 — REGNUM Небывалый подъем популизма ультраправого толка готов увенчаться появлением еще одного сторонника этих взглядов в числе представителей власти. Однозначный триумф Жаира Болсонару на недавних выборах президента Бразилии — 46% голосов избирателей против 29,2% у Фернанду Хаддада — означает, что лишь неожиданный переворот в настроениях в ближайшие три недели спасет самое крупное государство Латинской Америки, пятое в мире по численности населения, от попадания в руки «авторитарного и реакционного политика».

Издание сравнивает происходящее со спиралью, которую, по-видимому, уже ничто не может удержать от дальнейшего закручивания. Несмотря на местные различия, витки этой спирали сохраняют общие черты в разных странах. «История Болсонару — это история победы Дональда Трампа, история Брексита, отказа от мирного политического процесса в Колумбии, триумфа ультраправого Маттео Сальвини и популистского «Движения пяти звезд» в Италии, усиления позиций Марин Ле Пен во Франции. Это история, в которой эмоции, прежде всего страх и ненависть, значат больше, чем любая политическая программа», — считает El Pais.

Такую ситуацию в мире создает повсеместная усталость от руководящей верхушки. В Европе верхнюю прослойку считают ответственной за экономический кризис и ухудшение качества жизни широких слоев общества, в Латинской Америке винят в использовании государственных институтов, ставших насквозь коррумпированными. Обстановка уже накалилась до такой степени, что одно лишь обещание бороться с этой верхушкой имеет больше веса, чем то, кто будет этой борьбой заниматься. Это может быть «поборник военной диктатуры, мачист, расист и гомофоб».

Беспроигрышная стратегия, которой в итоге воспользовался ультраправый бразилец, во многом напоминает поведение других правых политиков: «дешевые и грубые» высказывания, постоянная критика традиционных СМИ, сопровождающаяся созданием собственных, ловкое использование социальных сетей для достижения своих целей. Наконец, преобладание сильного националистического компонента и культа личности, превосходящей по характеру своих соперников.

Как и Дональд Трамп, Болсонару подключил к избирательной кампании своих детей в качестве пресс-секретарей. Один из них в начале президентской гонки даже встречался со Стивеном Бэнноном — бывшим стратегом Трампа. Доказательств координирования действий бразильского и американского политиков нет, но связь между ними вполне очевидна — как и то, что оба пришли к власти на волне ультраконсерватизма.

Читайте также: Президента Бразилии определит второй тур выборов

Еще важнее то, что возможная победа Болсонару повлияет не только на политику Бразилии, но и на всю Латинскую Америку, где «авторитаризм уже утвердился в Венесуэле и Никарагуа и готов распространиться на Гватемалу», подчеркивает испанское издание.