Санкт-Петербург, 12 октября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Оператор петербургского аэропорта «Пулково» поддерживает идею присвоить ему дополнительное название в честь выдающегося соотечественника. Об этом сообщил заместитель генерального директора управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» Денис Павшинский, передает 12 октября корреспондент ИА REGNUM.

Pulkovoairport.ru Новый терминал аэропорта «Пулково»

Напомним, аэропорты в 45 городах страны могут получить новые названия в рамках проекта «Великие имена России».

«Мы со своей стороны поддерживаем данную инициативу. Несколько лет назад при открытии нового терминала мы высказывали идею о дополнительном названии в честь Петра Великого. Так как речь идет о дополнительном названии, мы считаем, что данная форма является наиболее приемлемой и эффективной», — сказал Павшинский.

Он подчеркнул, что подобная мировая практика существует уже давно. Например, римский аэропорт «Фьюмичино» также имеет второе название в честь художника Леонардо Да Винчи. Павшинский уверен, что при выборе нового имени для «Пулково» будут учтены пожелания максимально широких слоев населения, а компания со своей стороны окажет всю необходимую поддержку.

«Новое имя означает и развитие туристического бренда, и повышение интереса. Для прибывающих в Петербург иностранцев оно сразу определяет некое отношение к месту, куда они прилетели, восприятие города, восприятие страны», — добавил Павшинский.

Предложение компании присвоить «Пулково» имя Петра Великого он объяснил тем, что первый российский император основанием Санкт-Петербурга прорубил «окно в Европу». «А теперь у нас уже «ворота» есть», — сказал Павшинский.

Новые названия для аэропортов выберут по итогам общенационального конкурса. На первом этапе, до 21 октября, по результатам публичных обсуждений в каждом регионе будет сформирован первичный список имён-претендентов для названия местного аэропорта. Затем пройдут голосования за имена в длинном и коротком списках претендентов. До 7 ноября 2018 года Всероссийский центр изучения общественного мнения определит первую тройку имён в каждом из 45 регионов страны, участвующих в акции. С 8 по 30 ноября пройдет открытое голосование. Результаты конкурса планируют обнародовать 5 декабря на ежегодном форуме «Добровольцы России».

Один из инициаторов акции, глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон, предложил переименовать аэропорт «Шереметьево» в Москве в «Фёдор Достоевский», а «Пулково» в Санкт-Петербурге — в «Александр Пушкин».

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