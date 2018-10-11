45 аэропортов России получат имена выдающихся соотечественников

Москва, , 15:28 — REGNUM В рамках проекта «Великие имена России» 45 аэропортам России будут присвоены имена выдающихся соотечественников. Имена великих людей дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения, их выберут граждане РФ. Могут быть предложены имена выдающихся соотечественников, внесших значимый вклад в развитие и становление России независимо от сферы деятельности, сообщается на сайте Общественной палате РФ.

Глава ОП РФ Валерий Фадеев пояснил, что проект «Великие имена России» будет реализован в несколько этапов. На первом этапе, с 11 по 21 октября, формируются предложения от регионов. Список включает от трех до десяти вариантов имен по каждому аэропорту России.

Второй этап, с 22 по 28 октября, — будет формироваться лонг-лист. Жители городов — участников конкурса смогут добавлять свои варианты имен к предложениям регионов первого этапа. Третий этап, с 29 октября по 7 ноября, — формирование шорт-листов. В ходе социологических опросов будут определяться тройки лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта.

На четвертом этапе, с 8 по 30 ноября, начнется финальное голосование. Любой желающий сможет выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя — по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». «5 декабря планируется завершить конкурс и объявить имена, которые жители России присвоили аэропортам, — сказал Фадеев.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» — это общественная инициатива, ее инициировали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ тоже решила принять в этом участие и координировать эту работу.

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