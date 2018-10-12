Уральцы просят не переименовывать аэропорт «Кольцово»

Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Жители Екатеринбурга просят чиновников воздержаться от переименования аэропорта «Кольцово». Акция в защиту нынешнего названия стартовала в социальных сетях.

«Это название нравится горожанам, имеет свою историю. Мы не понимаем, зачем тратить деньги из-за смены названия. Иностранцы летят не в Кольцово, а в Екатеринбург. Учитывая, что у нас один аэропорт, для них название значения не имеет», — говорится в паблике «Интересный Екатеринбург».

Активисты призывают чиновников не только отказаться от планов по переименованию, но даже прекратить обсуждать этот вопрос. С ними солидарны и многие интернет-пользователи. Граждане полагают, что такими инициативами чиновники пытаются отвлечь граждан от реально существующих проблем. А некоторые полагают, что представители власти обеспокоились названиями аэропортов «от безделья».

Впрочем, есть и такие, кто активно обсуждает возможные наименования аэропорта «Кольцово». Его предлагают назвать в честь уральского писателя Павла Бажова, лидера кубинской революции Фиделя Кастро, основателей Екатеринбурга Татищева и де Геннина и даже первого президента России Бориса Ельцина. Впрочем, даже многие из них не уверены в том, что кто-то реально будет что-то переименовывать.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» планируется переименовать 45 аэропортов страны. Инициаторами проекта оказались Общество русской словесности, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Русское географическое общество. Новые названия аэропортов станут известны 5 декабря.

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