Вашингтон, 11 октября, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Санкции в отношении всех виновных в исчезновение журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги из Саудовской Аравии требуют ввести американские сенаторы от президента США Дональда Трампа, сообщает сайт Патрика Лихи, сенатора от Республиканской партии (штат Вермонт).

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Уточняется, что Трамп должен в течение 120 дней назвать виновных в нарушении прав человека. Для этого в США, считают сенаторы, нужно провести расследование по поводу «грубого нарушения международно признанных прав человека».

Отметим, что послание Трампу подписано двумя десятками сенаторов. В качестве правовой нормы указан так называемый акт Магнитского.

«Мы требуем, чтобы вы приняли решение по поводу введения санкций в рамках глобального акта Магнитского по отношению к иностранным лицам, ответственным за такое нарушение против господина Хашогги», — сказано в обращении.

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Напомним, Хашкогги пропал 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он приходил за документом, подтверждающим его развод. Журналист собирался жениться на девушке из Турции.

Невеста напрасно прождала журналиста у входа в консульство: мужчина так и не вышел. Связаться с ним по мобильному телефону женщина не смогла, поскольку гаджет забрали при входе в помещение.

Сейчас исчезновение саудита расследуется. Выяснилось, что в здании консульства во время визита Хашогги находились его соотечественники — 15 подданных Саудовской Аравии. Эти люди уже покинули страну, фамилии же их не называются.

В СМИ звучит версия о заказном характере исчезновения журналиста, критиковавшего на страницах американской газеты политику Саудовской Аравии. В Эр-Рияде обвинения в убийстве Хашогги категорически отрицают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Эр-Рияд разрешил властям Турции провести обыск в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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