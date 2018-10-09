Трамп обеспокоен пропажей в Турции саудовского журналиста

Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Сообщения о пропаже в турецком Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи из Саудовской Аравии вызывают беспокойство, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«Я обеспокоен этим… Надеюсь, все наладится. В настоящее время никто не знает никаких подробностей об этом случае», — заявил он.

Напомним, саудовский журналист — оппозиционер, работавший в качестве обозревателя в американской газете The Washington Post, пропал в Турции. Он прибыл в посольство Саудовской Аравии, чтобы забрать документы, однако через пять часов его невесте заявили, что он уже ушел. До визита в посольство журналист попросил невесту поставить в известность турецкие власти и СМИ в случае его задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября американский сенатор Марк Рубио призвал американские власти обратить внимание на пропажу саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. По его словам, в случае смерти журналиста, США и их партнеры должны заявить свою позицию насчет произошедшего.

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