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Саудовская Аравия позволит полиции Турции провести обыск в консульстве

Политика

Королевство Саудовская Аравия позволит властям Турции провести обыск в Генеральном консульстве страны

Саудовская Аравия позволит полиции Турции провести обыск в консульстве
Andrew Fackler
Флаг Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 10 октября 2018, 20:41 — REGNUM  9 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя пропажу саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил, что Королевство Саудовская Аравия дало разрешение властям Турции на проведение обыска в Генеральном консульстве страны в Стамбуле. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, два следователя-граждане Турции были привлечены к расследованию дела Джамаля Хашогги, и в течение ближайших дней отправятся в здание Генерального консульства. Источник также добавляет, что точная дата обыска пока не установлена.

«Власти Королевства Саудовская Аравия дали нам понять, что они открыты к сотрудничеству и что мы можем начать расследовать дело Джамаля Хашогги» — прокомментировал заявление министра его пресс-секретарь Хами Аксоу.

Джамаль Хашогги, саудовский писатель, который не раз резко высказывался о правительстве Королевства, пропал 2 октября после посещения Генерального консульства в Стамбуле, где пытался получить документы о разводе с женой.

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Зарубежная хроника
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